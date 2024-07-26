Один из критериев, благодаря которому Омский госуниверситет получил столь высокую оценку, – репутация у работодателей.

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского стал единственным омским вузом, вошедшим в сотню лучших учебных заведений страны. Один из критериев, благодаря которому университет получил столь высокую оценку, – репутация у работодателей. Омский госуниверситет по праву можно назвать лидером в сотрудничестве с крупными корпорациями, промышленными гигантами, бизнес-компаниями, научно-исследовательскими и проектными институтами, ведущими предприятиями разных отраслей – нефтехимии, информационных технологий, органами государственной и муниципальной власти, правоохранительными структурами, учреждениями культуры, спорта, образования, медиасферы, банками, финансовыми компаниями.

– У каждого факультета свой формат работы с работодателями – от сотрудничества с предприятием, как с площадкой для прохождения студенческой практики, до создания специальных образовательных программ, учитывающих кадровые, производственные потребности работодателя, современные тенденции развития той или иной отрасли, – отметил ректор ОмГУ Сергей Замятин.

У каждого факультета налажено многогранное сотрудничество с партнерами, которое дает возможность студентам уже в период обучения решить вопрос будущего трудоустройства. Так, на факультете цифровых технологий и кибербезопасности, благодаря проекту ИТ-Акселератор, студенты со второго курса выходят на практику в ИТ-компании, учатся работать в команде и создавать проекты для реального сектора экономики. Многие, получив дипломы, становятся штатными сотрудниками этих компаний. Кстати сказать, ОмГУ, по оценке SuperJob, входит в список лучших вузов России по уровню зарплат IT-специалистов, получивших дипломы в 2018–2023 годах.

Партнерство физического и химического факультетов с профильными предприятиями обеспечивает 100-процентное трудоустройство выпускников. АО ОНИИП, Центральное конструкторское бюро автоматики, НПО «Радиозавод им. Попова», ГК «Титан», «Газпромнефть», «Омскнефтехимпроект», ПАО «Сатурн», Центр новых химических технологий ИК СО РАН. Представители предприятий-партнеров участвуют в образовательном процессе, предоставляют студентам места для практики. Работодатели присутствуют на защитах выпускных квалификационных работ. Многие предприятия стараются трудоустроить студентов по специальности еще во время учебы на старших курсах.

Промышленным предприятиям нужны не только специалисты технического профиля. Они охотно взаимодействуют с факультетом филологии, переводоведения, медиакоммуникаций. Здесь проходят практику и находят рабочие места будущие переводчики. Городские медиаструктуры – телерадиокомпании, журналы, новостные онлайн-платформы, пресс-службы – базы практики и дальнейшего трудоустройства для будущих журналистов и пиарщиков.

Добавим, что портал SuperJob в 2024 году поставил ОмГУ им. Ф. М. Достоевского на 13-ю строчку в рейтинге вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в правовой сфере. Во многом благодаря сотрудничеству юридического факультета с партнерами – прокуратурой, следственным управлением, управлением МВД – 58 % выпускников по окончании обучения остаются работать в городе.