Синоптики передают, что температура днем достигнет +30 градусов.

Омские синоптики рассказали о погоде на пятницу, 26 июля. Похоже в Омске камбэк жары. Так, ночью обещают +10...+15 градусов, а днем до +25...+30, местами до +20 градусов.

При этом ночью вероятны кратковременные дожди и туман. Днем также могут пройти дожди, местами сильные, грозы, возможен град. При дожде ветер может достигнуть порывов до 15-20 м/с.

В субботу характер погоды не изменится и до +27 градусов.