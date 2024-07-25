Виталий Хоценко предложил дождаться возвращения домой защитников Родины. Сейчас не время для салютов.

В этом году в Омске не будет салюта по случаю празднования Дня города, сообщил в ходе эфира в социальных сетях губернатор Виталий Хоценко. По его словам, сейчас для этого не время.

– Давайте дождемся, когда наши защитники вернутся домой с победой, и сделаем большой салют, – сказал глава региона.

Хоценко отметил, что для омичей и гостей города приготовлена обширная праздничная программа: выставка «Флора», Сибирский международный марафон, кулинарные соревнования на Любинском проспекте, приглашенные артисты и множество интерактивных локаций. Главная идея праздника – показать омичей как одну большую семью.