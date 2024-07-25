Алексей Ленберг стал заместителем Ивана Колесника.

Сегодня, 25 июля, в Омске прошло совещание регионального Минспорта и омского департамента спорта. Во время мероприятия министр спорта Иван Колесник представил своего заместителя и заместителя начальника Главного управления молодежной политики.

Алексея Ленберга назначили на пост заместителя главы министерства спорта. Он будет курировать вопросы спорта высших достижений и антидопингового обеспечения, а также взаимодействовать с региональными федерациями. Новый заместитель – победитель кадрового конкурса «Продвижение», также он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу.

Заместителем главы Главного управления молодежной политики стала Елена Дудкова. С 2018 года она работала в Минспорта, а также руководила отделом молодежных программ.