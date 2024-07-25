Ограничения начинают действовать с завтрашнего дня.

В преддверии празднования Дня города в Омске вводится запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать с 26 июля по 4 августа в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых, а также спортивных мероприятий.

– Алкоголь, в том числе пиво, под запретом за 2 часа до начала того или иного события и в течение 2-х часов после его окончания, – пояснил мэр города Сергей Шелест.

Непосредственно в День города ограничения будут действовать в скверах Выставочный, Воскресенский, имени Дзержинского, Театральный, а также на улицах Спартаковская – Тарская и прилегающей к ним территории, улице Ленина – от площади Победы до Юбилейного моста, улице Музейной, Соборной площади, на территории парка Победы и Омской крепости.