Токсичным веществом дышали жители Ленинского округа.

Вчера, 24 июля, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация сероводорода в Ленинском округе превысила предельно допустимую концентрацию в 1,9 раза. По данным Обь-Иртышского УГМС, превышений в других округах не наблюдалось.

Отметим, что сероводород токсичен. Даже в небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.