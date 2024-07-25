Омск-Информ
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·Общество

Токсичным веществом дышали жители Ленинского округа.
Вчера, 24 июля, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация сероводорода в Ленинском округе превысила предельно допустимую концентрацию в 1,9 раза. По данным Обь-Иртышского УГМС, превышений в других округах не наблюдалось.
Отметим, что сероводород токсичен. Даже в небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
·Общество

Токсичным веществом дышали жители Ленинского округа.
Вчера, 24 июля, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация сероводорода в Ленинском округе превысила предельно допустимую концентрацию в 1,9 раза. По данным Обь-Иртышского УГМС, превышений в других округах не наблюдалось.
Отметим, что сероводород токсичен. Даже в небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.