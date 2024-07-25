Аналитики Yota выяснили, что в России стали на 32 % активнее использовать отечественные онлайн-диски, а самым популярным у омичей стал «Яндекс Диск».

Россияне в 2024 году стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных. При этом выбор пользователей все чаще падает на российские аналоги – интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 32 % по сравнению с прошлым годом и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

С января по июнь общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ увеличилось на 28 % год к году. Наибольший рост продемонстрировали российские сервисы – в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32 %), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25 %).

Сегодня на отечественные облачные хранилища приходится уже больше половины от всего трафика в этом сегменте. Однако молодая аудитория все еще отдает предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14–20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 65 % трафика, а среди пользователей 21–25 лет – 54 %.

В 2024 году самым популярным облачным хранилищем у омичей стал «Яндекс Диск», на который приходится 39 % от общего объема потребляемого интернет-трафика. Вторую строчку занимает Google Drive (22 %), замыкает тройку лидеров Облако Mail Cloud (17 %). В топ-5 также входят iCloud (13 %) и OneDrive (4 %), созданный компанией Microsoft.

Выбор того или иного сервиса зачастую зависит от возраста пользователя. Так, самые молодые пользователи (14–20 лет) предпочитают Google Drive. Остальные жители Омской области пользуются преимущественно «Яндекс Диском». Активнее всего облачные хранилища используют люди в возрасте 26–35 лет (на них приходится 33 % трафика) и 36–45 лет (29 %).

Как выяснили аналитики Yota, на женскую аудиторию приходится 51 % от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах. Она же обеспечила основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60 %). Чаще всего облачными хранилищами пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара.

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост активности абонентов в облачных хранилищах. За год интерес сибиряков к сервисам этой категории увеличился на 16 %. Наибольшей популярностью у них пользуется iCloud (на него приходится 81 % трафика), на втором месте – MediaFire (11 %), а «бронза» досталась TeraBox (6,4 %).

Инфографика предоставлена пресс-службой Yota.

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