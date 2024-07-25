Омск-Информ
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·Спорт

Открытая тренировка для болельщиков и журналистов состоится в хоккейной академии «Авангард».

1 августа в хоккейной академии «Авангард» на проспекте Мира, 1б, пройдет открытая тренировка для болельщиков и СМИ. «Ястребы» выходят из отпуска и начинают подготовку к новому сезону.

Как сообщили в клубе, вход на тренировку будет свободным, фанатов начнут пускать с 9:30. Болельщикам напомнили, что количество мест на трибунах академии «Авангард» ограничено. В прошлом году фанаты заполнили их под завязку.

·Спорт

Открытая тренировка для болельщиков и журналистов состоится в хоккейной академии «Авангард».

1 августа в хоккейной академии «Авангард» на проспекте Мира, 1б, пройдет открытая тренировка для болельщиков и СМИ. «Ястребы» выходят из отпуска и начинают подготовку к новому сезону.

Как сообщили в клубе, вход на тренировку будет свободным, фанатов начнут пускать с 9:30. Болельщикам напомнили, что количество мест на трибунах академии «Авангард» ограничено. В прошлом году фанаты заполнили их под завязку.