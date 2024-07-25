Омск-Информ
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·Авто

Проехать нельзя будет по 1-й и 2-й Затонским.
В Омске для проведения Сабантуя в субботу, 27 июля, ограничат движение транспорта. С 10:00 до 18:00 перекроют улицу 1-ю Затонскую от Красного Пути до «Зеленого острова» и улицу 2-ю Затонскую от Красного Пути до Крутого Яра. С 8:00 до 18:00 там также запретят парковку.
– Просим участников дорожного движения руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, – добавили в мэрии.
Напомним, татарский праздник Сабантуй пройдет на «Зеленом острове». Мероприятия, в том числе чаепитие с чак-чаком, планируются с 11:00 до 17:00.
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·Авто

Проехать нельзя будет по 1-й и 2-й Затонским.
В Омске для проведения Сабантуя в субботу, 27 июля, ограничат движение транспорта. С 10:00 до 18:00 перекроют улицу 1-ю Затонскую от Красного Пути до «Зеленого острова» и улицу 2-ю Затонскую от Красного Пути до Крутого Яра. С 8:00 до 18:00 там также запретят парковку.
– Просим участников дорожного движения руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, – добавили в мэрии.
Напомним, татарский праздник Сабантуй пройдет на «Зеленом острове». Мероприятия, в том числе чаепитие с чак-чаком, планируются с 11:00 до 17:00.
1061