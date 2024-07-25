Ему придется провести 7 лет в колонии вместо 5,5 лет.

Прокуратура обжаловала приговор 51-летнему жителю Челябинской области за смертельное ДТП в Омске. В ведомстве сочли первое наказание слишком мягким.

Авария произошла 24 июня прошлого года на дороге, ведущей в мкр. Входной в Омске. Пьяный мужчина на автомобиле Honda Odyssey превысил скорость (130–147 км/ч) и столкнулся с автомобилем «ЛАДА-212140». В результате отечественный автомобиль сгорел вместе с водителем.

Водитель иномарки признал свою вину. В ноябре Ленинский районный суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, лишению прав на 3 года и обязал выплатить 4,5 млн рублей родственникам погибшего.

Омский областной суд ужесточил наказание до 7 лет колонии. Приговор вступил в законную силу.