Теперь преступников разыскивает полиция, а мужчине придется платить по кредитам.

Мошенники обманули 30-летнего омского инженера. Как сообщили в полиции, у него похитили почти 2,3 млн рублей.

Преступник позвонил мужчине и представился работником оператора сотовой связи. После этого пришло сообщение якобы от технической поддержки госуслуг с информацией о взломе личного кабинета и с просьбой связаться. Омич заволновался и позвонил по указанному номеру. Лже-работник госуслуг перевел мужчину на «сотрудника росфинмониторинга», который сообщил, что мошенники взяли на него кредиты.

Он убедил инженера, что спастись от мошенников можно только одним способом: самому взять кредит, обналичить деньги и перечислить их через банкоматы на «безопасные» счета. Это омич и сделал.

На месяц мужчина успокоился, но потом получил уведомление от банков о необходимости платить по кредитам. Тогда инженер понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело.