Губернатор рассказал об итогах заседания штаба по газификации.

Сегодня, 25 июля, прошло заседание регионального штаба по газификации Омской области. По словам губернатора Виталия Хоценко. Стороны обсудили ход реализации пятилетней программы развития газоснабжения и газификации, а также программы социальной догазификации.

В первую очередь обсудили планы подключения мемориалов с Вечным огнем к сетевым газопроводам.

– Важная задача – подключить к сетевому газу максимальное количество мемориалов к юбилею Великой Победы, который мы будем праздновать в следующем году, – сказал Хоценко.

Кроме того, названы сроки газификации севера Омской области.

– В настоящее время активно реализуется проект по строительству магистрального газопровода от газораспределительной станции (ГРС) «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» в 71 км, – отметил Хоценко.

Планом-графиком также предусмотрено начало выполнения работ по магистральному газопроводу-отводу от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» общей протяженностью 94 км. Судя по всему, все эти объекты построят в следующем году.

Отметим, что сейчас газоснабжение жителей Тевризского, Знаменского и Тарского районов обеспечивается ОАО «Тевризнефтегаз» из скважин № 6 и 110. Запасы голубого топлива на исходе, и каждую зиму жители севера Омской области стабильно остаются без газа. Необходимо строительство газопровода, который и решит проблему.