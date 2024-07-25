Эфирные масла, перец, чеснок, растолченный анальгин, полоскание спиртом, горячими растворами соли, соды, отварами трав – все это не помогает решить проблему с зубами.

Народные средства лечения зубной боли зачастую бесполезны, а по факту и опасны, так как помогают лишь временно, но способны принести гораздо больше вреда, чем пользы. Если болит зуб – это сигнал для обращения к врачу-стоматологу, а не повод для самодеятельности.

Как объяснила стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова, воспаление – это защитная реакция организма, а боль – сигнал о воспалении или повреждении нерва. Нужно устранять причину воспаления или боли, а народные средства «борются» только с симптомами. При этом наносят организму больше вреда.

– Эфирные масла, кайенский перец и чеснок вызывают ожог слизистой десны и могут спровоцировать аллергическую реакцию. Тоже относится к таблетке растолченного анальгина, которым посыпают зуб или втирают в десну, – цитирует Мартынову издание «Газета.ру». – Полоскание спиртом, горячими растворами соли, соды, отварами трав также вызовут только усиление отека и воспаления. Согревающие компрессы в области больного зуба способствуют быстрому распространению инфекции и очень опасны.

Принимать антибиотики при зубной боли тоже не нужно: это лишь сгладит клиническую картину и приведет к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов. Если нет возможности обратиться к стоматологу, следует выпить обезболивающее (максимум три таблетки в сутки и курс приема до пяти дней) и записаться на ближайший прием к врачу. А чтобы зуб не застал врасплох, лучше всего посещать кабинет стоматолога дважды в год для осмотра и профессиональной гигиены.