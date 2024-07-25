Прогноз на 25 июля обещает хоть и пасмурную, но не дождливую погоду. Однако это передышка будет короткой.

Пасмурно и до +20 градусов ожидается в Омске в четверг, 25 июля. Дожди, идущие в городе каждый день, сегодня решили взять небольшую паузу – осадков не прогнозируется. Эта пауза будет короткой, уже вечером в пятницу дожди ударят с новой силой.

А пока есть хорошая возможность погулять на свежем воздухе. Единственное, стоит надеть кофту, ветровку или легкий плащ – ожидается ветер северного и западного направлений.