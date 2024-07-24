Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла сегодня днем, пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Сегодня, 24 июля, в Омске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 15:45. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и предварительно установили, что 66-летний водитель автомобиля Nissan ехал по улице 1-й Красной Звезды.

Когда он ехал мимо дома № 53, то во время поворота налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада», который ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали 35-летняя женщина и 3-летняя девочка. Им понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

·Происшествия

Авария произошла сегодня днем, пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Сегодня, 24 июля, в Омске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 15:45. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и предварительно установили, что 66-летний водитель автомобиля Nissan ехал по улице 1-й Красной Звезды.

Когда он ехал мимо дома № 53, то во время поворота налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада», который ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали 35-летняя женщина и 3-летняя девочка. Им понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.