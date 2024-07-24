Скульптуру генерал-губернатора Густава Гасфорда хотят разместить у краеведческого музея.

У омской Любочки скоро может появиться компания. В Омске хотят разместить скульптуру ее мужа – генерал-губернатора Густава Гасфорда, сообщает медиа «Трамплин». Уже готов эскиз будущей статуи и место для установки.

Идея памятника генерал-губернатору возникла у директора Омского государственного краеведческого музея Петра Вибе. Он хочет поставить сидячую скульптуру на крыльце музея рядом с генерал-губернаторским дворцом, который построили по инициативе Гасфорда. Генерал-губернатор был героем войн и 10 лет управлял Омской областью.

– Рядом с Любочкой на одной скамейке посадить Гасфорда не планировали, хотя рядом бывшая Гасфордовская улица. Но это уже слишком водевильно получается. Скульптор Михаил Минин уже сделал эскиз, вопрос в деньгах, – заявил Петр Вибе.

Напомним, что в прошлом году Минин изготовил конную скульптуру основателя первой Омской крепости Ивана Бухгольца. Памятник установили на Иртышской набережной.