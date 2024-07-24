Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мальчик получил травмы и попал в больницу.
Сегодня около 13:04 в Тевризе случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в ГИБДД, 16-летний велосипедист на перекрестке врезался в автомобиль Toyota.
Подросток с травмами попал в больницу. 41-летний водитель иномарки не пострадал.
Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах аварии.
·Происшествия

Мальчик получил травмы и попал в больницу.
Сегодня около 13:04 в Тевризе случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в ГИБДД, 16-летний велосипедист на перекрестке врезался в автомобиль Toyota.
Подросток с травмами попал в больницу. 41-летний водитель иномарки не пострадал.
Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах аварии.