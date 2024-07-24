У губернатора будет 10 дней, чтобы решить, отрешать главу от должности или нет.

Глава региона Виталий Хоценко подписал указ «О порядке вынесения предупреждения, объявления выговора главе муниципального образования Омской области, отрешения его от должности губернатором Омской области».

Согласно этому документу, в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации, предусмотренной пунктом 6 этого порядка, губернатор должен наложить резолюцию о подготовке распоряжения об отрешении от должности главы района либо от отсутствии оснований этого. Во внимание будут приниматься меры, принятые главой района, по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.

Как указывается, процедура вынесения предупреждения, объявления выговора и отрешения от должности главы района запускается «при выявлении в ходе контроля за осуществлением органами местного самоуправления неисполнения или ненадлежащего исполнения главой обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий».

Судя по всему, документ пришлось разработать после скандальной ситуации с главой Полтавского района Александром Милашенко. 25 мая он совершил ДТП на служебной машине, бросил автомобиль и скрылся с места аварии. На протяжении уже двух месяцев чиновник находится на больничном.