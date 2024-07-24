Средства выделены в рамках программы «Доступная среда», а также из городского бюджета.

На текущий год в Омске запланирован ремонт около 50 остановок общественного транспорта. В рамках программы «Доступная среда» будут обустроены 17 из них, еще 32 остановки приведут в порядок за счет городского бюджета.

Как сообщили в мэрии, объемы работ на каждом из объектов отличаются, но на всех остановках должны появиться новые павильоны ожидания, доступные подходы для инвалидов и тактильная плитка на площадке ожидания. На 8 остановках работы находятся на финальном этапе. Там установили 15 новых павильонов ожидания, заменили бордюры, установили дорожные ограждения.

– В целом на обустройство остановок в этом году выделено более 33 миллионов рублей. После окончания ремонта в течение двух лет подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен будет следить за состоянием остановок, – отметили в городской администрации.

Что касается 32 остановок, которые отремонтируют за счет городского бюджета, то на некоторых из них заменят павильоны ожидания. Также будут обустроены заездные карманы, отремонтированы посадочные площадки, установлены дорожные ограждения. На это из городской казны выделено около 8 млн рублей.