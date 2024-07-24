По версии следствия, мужчина зарезал знакомую и несколько месяцев прятал ее тело.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего жителя Седельниковского района, которого обвиняют в убийстве и нанесении побоев. Дело рассмотрит Седельниковский районный суд.

По версии следствия, ночью 24 августа прошлого года сельчанин поссорился во дворе дома с 32-летней знакомой и нанес ей два ножевых ранения в область грудной клетки. Женщина скончалась, а мужчина спрятал тело.

– В это время дома спали его сожительница и ее престарелая мать, которые не видели, каким образом произошло убийство, – сообщили в прокуратуре.

Об исчезновении погибшей женщины в полицию заявила ее мать спустя два месяца. Когда тело нашли, мужчина признался в убийстве.

Кроме того, в январе мужчина избил свою 39-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 10 ударов деревянной рейкой и кулаком. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои.