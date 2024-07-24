Отряд «ЛизаАлерт» просит помочь с распечаткой цветных ориентировок девочки. Желающих принять участие в поисках ждут в парке Победы.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» рассказал о ходе операции по поиску 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешкиной, пропавшей в Омске днем 22 июля. Девочка, гостившая с родителями у родственников матери, потерялась во время прогулки в парке Победы. Семья жила в гостинице «Ника» рядом с парком.

Сегодня ночью неосвещенную территорию зеленой зоны прочесывали 117 человек – волонтеры из поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Доброспас-Омск», а также неравнодушные жители, откликнувшиеся на призыв о помощи. В общей сложности они отработали 34 задачи, группы прошли более 400 километров.

– Была проверена береговая линия, расклеены ориентировки на территории пропажи и в местах массового скопления людей в городе. Осмотрен лесной массив в парке Победы и вокруг территории «Ники», ведется работа по отсмотру записей с камер видеонаблюдения, – сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Волонтерам крайне необходима помощь в печати цветных ориентировок. Тех, кто имеет возможность это сделать, просят связаться с инфоргом поиска Татьяной (телефон 8-923-676-00-45).

Если вы готовы присоединиться к поиску Евангелины, нужно приехать в штаб, расположенный по адресу: г. Омск, парковка парка Победы. Координаты точки сбора: 54.965869, 73.351700. Обязательно иметь с собой удобную закрытую одежду (плюс комплект сменной) и высокую обувь для выполнения задач в природной среде.

Если вы не готовы выйти на задачи, но хотите помочь в поиске, вы можете передать в штаб:

– белую бумагу А4;

– скотч;

– файлы/мультифоры;

– алкалиновые батарейки типа АА;

– репелленты;

– дождевики;

– перекусы для поисковиков;

– воду в бутылках 0,5 и 5 литров.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Евангелины, сообщите ее по номеру 112 или на круглосуточную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ). Вся предоставленная информация строго конфиденциальна и не будет передана сторонним людям.