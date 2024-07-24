У женщины не было права на использование этого изображения.

Арбитражный суд Омской области взыскал с 68-летней жительницы Калачинска 22 тыс. рублей за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. Женщина использовала в своих товарах изображения «Котенка Гав» и «Щенка Шарика», права на которые принадлежат киностудии «Союзмультфильм».

Как сообщают судебные приставы, предпринимательница продавала контрафактные пеленки с изображениями этих персонажей. Руководство АО «Киностудия «Союзмультфильм» направило женщине досудебную претензию об уплате компенсации, но она не ответила. Тогда компания обратилась в суд и выиграла дело.

Приставы уведомили жительницу Омской области о необходимости выплатить компенсацию, а заодно арестовали ее счета. Женщина решение суда исполнила. Отметим, что предпринимательница лишилась не только денег. Контрафактный товар решено уничтожить.