Опубликована карта рыбных мест в Омской области.

Появился список, где находятся самые богатые на улов рыбные места в Омской области, сообщает НГС55. В Тевризском районе есть два места, где можно наловить много рыбы. Это старица возле деревни Утузы и озеро Тайматук.

Второе место в спике занимает озеро Таволжан в Тюкалинском районе, а третье находится рядом с рабочим поселком Большеречье. Четвертую строчку занимает деревня Увальная Бития, а точнее – место перед населенным пунктом, которое находится до мостика через протоку.

На пятой строчке списка находится озеро Старица, которое находится неподалеку от Увальной Битии. Рыбаки рекомендуют заезжать на озеро со стороны Любино-Малороссов. Также рядом находится река Камышловка. В этом месте в основном ловят карасей. Ориентир для рыбалки – дачи возле разъезда Петрушенко.

Еще рыбаки рассказывают о местах у села Троицкое со стороны микрорайона Ясная Поляна и у деревни Падь, которая находится по Черлакскому тракту, не доезжая до Усть-Заостровки. Также пользуются популярностью: озеро Городище в Исилькуле, озера Большой Ащикуль и Малый Ащикуль.