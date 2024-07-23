Между собой столкнулись два автомобиля, всех пострадавших увезли в больницу.

Сегодня, 23 июля, на трассе в Омской области произошло ДТП с пострадавшими. Очевидцы позвонили в полицию в 15:30. Сотрудники УМВД выехали на место происшествия и выяснили, что между собой столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Renault ехал по автодороге Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка. При движении по 79-му км он выехал на встречку, где врезался в Chevrolet Niva, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В результате аварии в больницу попали водители автомобилей, две пассажирки Chevrolet Niva (18-летняя девушка и 10-летняя девочка), а также 19-летний пассажир Renault. Полиция проводит проверку.