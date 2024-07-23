Омск-Информ
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·Политика

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Накануне, 22 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации. В документе говорится, что на шесть лет назначены двое председателей и заместитель председателя судов.

Иванова Наталья Александровна получила пост председателя Знаменского районного суда Омской области. Бекетов Александр Олегович стал зампредседателя Кировского районного суда Омска, а Дридгер Анна Давидовна – председателем Москаленского районного суда.

Также глава государства назначил Исаеву Ольгу Владимировну судьей Куйбышевского районного суда, а Ячменева Виктория Петровна – судьей Тарского городского суда. Они получили свои назначения без ограничений по срокам.

·Политика

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Накануне, 22 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации. В документе говорится, что на шесть лет назначены двое председателей и заместитель председателя судов.

Иванова Наталья Александровна получила пост председателя Знаменского районного суда Омской области. Бекетов Александр Олегович стал зампредседателя Кировского районного суда Омска, а Дридгер Анна Давидовна – председателем Москаленского районного суда.

Также глава государства назначил Исаеву Ольгу Владимировну судьей Куйбышевского районного суда, а Ячменева Виктория Петровна – судьей Тарского городского суда. Они получили свои назначения без ограничений по срокам.