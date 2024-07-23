Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Кировском округе.
Сегодня около 13:20 в районе Тюкалинской развилки случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 42-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Niva не предоставила преимущество в движении автобусу ПАЗ и столкнулась с ним.
Автобус двигался по маршруту № 125. В салоне на момент происшествия находились 15 человек. Две пассажирки, 8 и 4 лет, пострадали. Их доставили в больницу.
В обстоятельствах и причинах происшествия продолжают разбираться сотрудники полиции.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Кировском округе.
Сегодня около 13:20 в районе Тюкалинской развилки случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 42-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Niva не предоставила преимущество в движении автобусу ПАЗ и столкнулась с ним.
Автобус двигался по маршруту № 125. В салоне на момент происшествия находились 15 человек. Две пассажирки, 8 и 4 лет, пострадали. Их доставили в больницу.
В обстоятельствах и причинах происшествия продолжают разбираться сотрудники полиции.