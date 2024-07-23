Омск-Информ
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·Общество

Света лишатся жители частного сектора в Центральном округе.
Завтра, 24 июля, «Омскэлектро» планирует ремонт трансформаторной подстанции на улице 5-я Линия. Из-за этого часть домов отключат от электроснабжения.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, отключения с 9:00 до 17:00 планируются на улицах 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 9-я Линия, Богдана Хмельницкого, Красноярская. Без электричества останутся 139 объектов.
·Общество

Света лишатся жители частного сектора в Центральном округе.
Завтра, 24 июля, «Омскэлектро» планирует ремонт трансформаторной подстанции на улице 5-я Линия. Из-за этого часть домов отключат от электроснабжения.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, отключения с 9:00 до 17:00 планируются на улицах 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 9-я Линия, Богдана Хмельницкого, Красноярская. Без электричества останутся 139 объектов.