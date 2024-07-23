Работы планируется провести до наступления осени.

До 1 сентября в Омске появятся новые остановки общественного транспорта. Власти выделили на их обустройство 7,9 млн рублей. По данным Госзакупок, заявки от участников принимают до 30 июля. Подрядчика планируют найти до 1 августа.

Новые остановки появятся по обеим сторонам улицы Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Звездова (около ТК «Триумф»). Еще несколько новых остановок появятся в Кировском округе, на улицах Граничной, 12 Декабря, Долинной и Степанца. Новая остановка также появится в Ленинском округе на дороге к СНТ «Заря-3». Новую трамвайную остановку оборудуют на улице 11-й Ремесленной в районе пересечения с Барнаульской.

На нескольких остановках в Октябрьском округе планируется благоустройство. На улицах 3-я и 4-я Транспортная, 3-я Молодежная, а также Барабинская сделают посадочные площадки, заездные карманы, заборы, кое-где заменят павильоны.

Заменят павильоны также на остановках «Поселок Волжский», «Сельхозтехника», «Таксопарк», «Торговый город», «Экспоцентр, «Строймаркет «Новосел», «Микрорайон Авангард», «Оздоровительный лагерь», «Телецентр». Установят павильоны на остановке «Улица Рождественского» в направлении улицы Труда и на остановке «Имени О. Охрименко».