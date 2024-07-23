После преступления он сбежал, но его поймали.

Следственный комитет завел на 44-летнего омича уголовное дело об убийстве двух человек. Жертвами стали мужчины 52 и 40 лет.

По версии следствия, вечером 21 июля около гаражей на улице 19-й Рабочей все трое выпивали и поссорились. Во время этой ссоры омич несколько раз ударил ножом одного из приятелей, а потом, переместившись к дому № 69, ранил и второго. Мужчины скончались на месте.

После убийства омич скрылся с места преступления. О произошедшем преступлении в полицию сообщили случайные свидетели.

Правоохранители поймали преступника. Его уже заключили под стражу на время следствия. По данным полиции, мужчину уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и кражи.