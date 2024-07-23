Мероприятие состоится на «G-Drive Арене», и в первую очередь на него попадут те, кто приобретет абонемент на матчи «Авангарда».

Презентация нового состава ХК «Авангард» состоится 30 августа и пройдет на домашнем стадионе «ястребов» – «G-Drive Арене». Уличного мероприятия в этом году не будет. Как заявили в клубе, болельщикам представят абсолютно новый формат презентации.

– «Авангард» представит болельщикам абсолютно новый формат презентации. Его детали и порядок получения билетов мы объявим позднее, – говорится в сообщении «ястребов».

В первую очередь на презентацию попадут те болельщики, кто приобретет абонемент на домашние матчи «Авангарда».

– Любой абонемент включает в себя два пригласительных на презентацию команды, – пояснили в клубе.

Год назад презентация «Авангарда» была на Соборной площади.