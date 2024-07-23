Синоптики дали противоречивый прогноз.

Специалисты омского Гидрометцентра рассказали о погоде на вторник, 23 июля. По их данным, стоит ожидать капризов. Несмотря на жару, велика вероятность осадков и связанных с ними катаклизмов.

Так, ночью столбик термометра задержится в пределах +12...+17 градусов, днем до +23...+28 градусов, но местами до +17 градусов.

Ночью возможны кратковременные дожди, грозы, туман. Днем дожди, местами сильные, грозы, возможны град и порывы ветра до 15–20 м/с.

В среду примерно та же картина: тепло и дожди.