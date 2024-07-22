Омск-Информ
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·Спорт

Бывший игрок омского «Авангарда» высказал свое мнение об игре в минувшем сезоне.

Экс-нападающий «Авангарда» Егор Чинахов рассказал в интервью «Известиям», что думает об игре омского клуба в прошлом сезоне. По его словам, команда смотрелась неплохо. Хоккеист посмотрел почти все матчи, которые сыграл «Авангард» в плей-офф.

– Играли хорошо, Ткач (Владимир Ткачев – Ред.) в порядке. Жаль, что не смогли пройти в полуфинал, проиграли «Локомотиву» в седьмом матче, – рассказал Чинахов. – Трудно сказать, что им помешало победить, – надо спросить тех, кто был внутри клуба. Но в целом выглядели ребята достойно.

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·Спорт

Бывший игрок омского «Авангарда» высказал свое мнение об игре в минувшем сезоне.

Экс-нападающий «Авангарда» Егор Чинахов рассказал в интервью «Известиям», что думает об игре омского клуба в прошлом сезоне. По его словам, команда смотрелась неплохо. Хоккеист посмотрел почти все матчи, которые сыграл «Авангард» в плей-офф.

– Играли хорошо, Ткач (Владимир Ткачев – Ред.) в порядке. Жаль, что не смогли пройти в полуфинал, проиграли «Локомотиву» в седьмом матче, – рассказал Чинахов. – Трудно сказать, что им помешало победить, – надо спросить тех, кто был внутри клуба. Но в целом выглядели ребята достойно.

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