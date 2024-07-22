Омск-Информ
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·Общество

Егор Чинахов поделился, что из себя представляет американский город Коламбус.

Бывший игрок «Авангарда» Егор Чинахов сравнил Омск с американским Коламбусом. Об этом хоккеист рассказал в интервью «Известиям».

Сейчас Егор Чинахов играет за «Коламбус Блю Джекетс». 23-летний нападающий рассказал, что из себя представляет город Коламбус.

– Наверно, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами, – рассказал хоккеист.

На вопрос, какие бы места он посоветовал посетить, Чинахов ответил, что это поход на хоккейный матч.

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·Общество

Егор Чинахов поделился, что из себя представляет американский город Коламбус.

Бывший игрок «Авангарда» Егор Чинахов сравнил Омск с американским Коламбусом. Об этом хоккеист рассказал в интервью «Известиям».

Сейчас Егор Чинахов играет за «Коламбус Блю Джекетс». 23-летний нападающий рассказал, что из себя представляет город Коламбус.

– Наверно, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами, – рассказал хоккеист.

На вопрос, какие бы места он посоветовал посетить, Чинахов ответил, что это поход на хоккейный матч.

1573