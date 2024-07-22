Всего в Омске работают 27 бригад, устраняющих порывы на сетях.

Сегодня, 22 июля, губернатор Виталий Хоценко с мэром Сергеем Шелестом обсудили ремонтные работы на сетях водоснабжения и теплоснабжения.

Глава региона отметил важность плановой работы городских коммунальных служб по подготовке к осенне-зимнему периоду. По словам Хоценко, важно строго соблюдать сроки выполнения профилактических и ремонтно-аварийных работ.

Шелест рассказал, что на данный момент по Омску работают 27 бригад, которые устраняют аварийные ситуации, а также проводят плановый ремонт на сетях.

Губернатор попросил мэра вовремя информировать жителей о причинах отсутствия воды и сроках проведения ремонта. Никакой другой конкретики не прозвучало, однако стало понятно, что власти обеспокоены коммунальными авариями на сетях, то и дело оставляющими жителей без воды.