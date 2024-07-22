Омск-Информ
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·Происшествия

К расправе привела ссора после распития алкоголя.
Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве на 24-летнюю жительницу поселка Павлоградка. Жертвой девушки стал 64-летний знакомый.
Как сообщили в ведомстве, 18 июля тело мужчины в квартире дома на улице Октябрьской нашел полицейский. По версии следствия, около 15:00 того же дня девушка и пожилой мужчина вместе выпивали и поссорились. Сельчанка ударила знакомого бутылкой, а затем задушила проводом от электрического удлинителя. Мужчина скончался на месте.
Отметим, что у девушки уже есть судимость. На время расследования ее заключили под стражу.
·Происшествия

К расправе привела ссора после распития алкоголя.
Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве на 24-летнюю жительницу поселка Павлоградка. Жертвой девушки стал 64-летний знакомый.
Как сообщили в ведомстве, 18 июля тело мужчины в квартире дома на улице Октябрьской нашел полицейский. По версии следствия, около 15:00 того же дня девушка и пожилой мужчина вместе выпивали и поссорились. Сельчанка ударила знакомого бутылкой, а затем задушила проводом от электрического удлинителя. Мужчина скончался на месте.
Отметим, что у девушки уже есть судимость. На время расследования ее заключили под стражу.