Непогода ожидается в регионе завтра и послезавтра.
По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник и среду местами по Омской области снова ожидаются опасные явления. В регионе пройдут ливни с грозами, град, а порывы ветра будут достигать 25 м/с и более.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили в мэрии.
Сотрудники МЧС рекомендуют во время ненастья не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Лучше вообще не выходить на улицу.
Телефоны на случай чрезвычайных ситуаций и аварий:
- МЧС – 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, с сотового – 101;
- единая дежурно-диспетчерская служба города – 78-78-78.