Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Программа про детские таланты стартует этой осенью.
Уроженец Омска юморист Арсений Попов станет ведущим нового шоу на телеканале НТВ. В программе «Чудо» (0+) дети будут демонстрировать свои таланты, в том числе петь, играть на музыкальных инструментах, показывать цирковые номера.
– Не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России, – говорится в анонсе.
Премьера программы планируется осенью. Точная дата первого эфира пока неизвестна.
·Культура/Афиша

Программа про детские таланты стартует этой осенью.
Уроженец Омска юморист Арсений Попов станет ведущим нового шоу на телеканале НТВ. В программе «Чудо» (0+) дети будут демонстрировать свои таланты, в том числе петь, играть на музыкальных инструментах, показывать цирковые номера.
– Не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России, – говорится в анонсе.
Премьера программы планируется осенью. Точная дата первого эфира пока неизвестна.