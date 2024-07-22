Регоператор «Магнит» помогает жителям очищать территорию от отходов и оказывает поддержку в утилизации пришедших в негодность предметов быта.

В Омской области продолжается ликвидация последствий наводнения. Напомним, что в этом году из-за сильного разлива рек Иртыш и Ишим затопленными оказались сотни жилых домов на севере региона. Больше всего пострадали Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский районы. По распоряжению губернатора Виталия Хоценко все экстренные службы и коммунальные службы стали работать в зоне бедствия в особом режиме, при необходимости – в круглосуточном. Сейчас вода уже ушла, идет дезинфекция территорий и просушка зданий.

Важная роль в устранении последствий половодья отведена региональному оператору по обращению с ТКО – компании «Магнит». В течение четырех дней спецтехника предприятия работала в трех населенных пунктах Усть-Ишимского района: Ашеванах, Эбаргуле и Усть-Ишиме. Всего из поселков было вывезено 775 кубометров отходов. Регоператор не только помогает очищать пострадавшие территории от мусора, но и продолжает оказывать поддержку в утилизации пришедших в негодность предметов быта.

Ранее региональный оператор закупил для осушения домов, пострадавших от затопления, тепловые пушки.