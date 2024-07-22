Омск-Информ
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·Общество

Список постоянно меняется, а вот наиболее популярные имена стабильны.

Реестр ЗАГС обнародовал свежие данные о популярных и редких именах, которые жители Омской области дают своим детям. Мальчиков, как и ранее, чаще всего называют Артемом, Михаилом и Александром. Девочек – Софиями, Аннами и Евами.

А вот редкие имена постоянно меняются. Сегодня в списке Айнур, Салим и Златослав, а также Таиса, Азиза и Асрора. Через некоторое время этот своеобразный рейтинг будет выглядеть по-другому.

·Общество

Список постоянно меняется, а вот наиболее популярные имена стабильны.

Реестр ЗАГС обнародовал свежие данные о популярных и редких именах, которые жители Омской области дают своим детям. Мальчиков, как и ранее, чаще всего называют Артемом, Михаилом и Александром. Девочек – Софиями, Аннами и Евами.

А вот редкие имена постоянно меняются. Сегодня в списке Айнур, Салим и Златослав, а также Таиса, Азиза и Асрора. Через некоторое время этот своеобразный рейтинг будет выглядеть по-другому.