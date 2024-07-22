В декабре прошлого года, когда на улице было –35 градусов, температура воздуха в квартирах омичей не превышала +17.

Прокуратура продолжает нарабатывать судебную практику по компенсациям омичам за холод в квартирах в декабре 2023 года. На сей раз надзорное ведомство направило иски в интересах 63-летней пенсионерки, 15-летнего ребенка-инвалида и его матери.

– Установлено, что в период с 7 по 11 декабря 2023 года в жилых помещениях данных граждан было холодно: температура в квартирах не превышала 17 °С. При этом на улице температура воздуха в данный период понижалась до –35 °С, – сообщили в прокуратуре.

АО «Омск РТС» отказалось возмещать причиненный моральный ущерб. Суд взыскал в пользу каждого потребителя по 15 тыс. рублей.

Это уже не первые иски, выигранные прокуратурой у «Омск РТС» в интересах жителей города. Надзорное ведомство помогает социально незащищенным категориям граждан, остальные омичи, сидевшие в холодных квартирах, могут подать аналогичные иски.