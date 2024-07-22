Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла в Таврическом районе. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Сегодня около 03:45 часов в поселке Новоуральском Таврического района произошло смертельное ДТП. Ехавший по улице Новой 25-летний водитель мотоцикла «Урал» сбил 49-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. Она скончалась на месте происшествия.

В обстоятельствах смертельной аварии сейчас разбирается полиция.

·Происшествия

Трагедия произошла в Таврическом районе. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Сегодня около 03:45 часов в поселке Новоуральском Таврического района произошло смертельное ДТП. Ехавший по улице Новой 25-летний водитель мотоцикла «Урал» сбил 49-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. Она скончалась на месте происшествия.

В обстоятельствах смертельной аварии сейчас разбирается полиция.