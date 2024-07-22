Омск-Информ
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·Общество

При этом сохранится вероятность небольших дождей. 

Омские синоптики обнародовали прогноз на понедельник, 22 июля. По данным Гидрометцентра, сохранится по-летнему теплая погода. В начале рабочей недели ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

При этом сохранится вероятность дождей. 

Во вторник, 23 июля, характер погоды не изменится. Все те же тепло и дожди. 

·Общество

При этом сохранится вероятность небольших дождей. 

Омские синоптики обнародовали прогноз на понедельник, 22 июля. По данным Гидрометцентра, сохранится по-летнему теплая погода. В начале рабочей недели ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

При этом сохранится вероятность дождей. 

Во вторник, 23 июля, характер погоды не изменится. Все те же тепло и дожди. 