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Всемирный день мозга

В 2014 году Всемирная Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга и постановила отмечать его ежегодно 22 июля. Дата приурочена ко дню основания Федерации в 1957 году, которая в настоящее время объединяет свыше 120 профессиональных ассоциаций неврологов со всего мира.

Не секрет, что головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остается той областью, исследование которой продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой, продолжают оставаться загадкой

Головной мозг потребляет 20 % всего кислорода и энергии организма, которые поступают к нему по кровеносным сосудам. Клеткам мозга требуется много энергии, поэтому без адекватного снабжения кислородом и энергией тканей центральной нервной системы развиваются различные неврологические заболевания и дисфункция мозга. На 73 % человеческий мозг состоит из воды. Полтора часа активного потоотделения уменьшают мозг в объеме так же, как один год старения. Необходимо всего лишь на 2 % уменьшить необходимый объем жидкости, чтобы развились нарушения внимания и памяти.

Мозг человека может хранить около 2,5 млн гигабайтов информации. Но простой доступ к информации делает ее более сложной для запоминания, поэтому чем больше труда требуется для получения информации, тем лучше мы ее запоминаем.

Головной мозг фактически является командной структурой, благодаря которой осуществляется работа всех органов человека. Любой сбой в работе головного мозга моментально сказывается на жизнеспособности человека, приводя к нарушениям в работе любых органов. Самые совершенные электронные машины, созданные человеком, по сути своей являются попыткой приблизиться к человеческому интеллекту, сосредоточенному именно в головном мозге. Однако ни одна из них несравнима по сложности и совершенству с головным мозгом человека.

Ежегодно Всемирная Федерация неврологии организует мероприятия, посвященные Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, ученые, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.

Первая русская кругосветка

22 июля 1808 года завершилось первое русское кругосветное путешествие. Шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде. А через 16 дней в родную гавань вернулся и второй корабль кругосветной экспедиции – шлюп «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна.

«Нева» впервые в истории мирового мореплавания за 142 дня совершила безостановочный переход из Южного Китая в Англию. Поход стал важной вехой в истории России, в развитии ее флота, и внес значительный вклад в изучение мирового океана, многие отрасли естественных и гуманитарных наук.

Комета Хейла-Боппа

22 июля 1995 года американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету, впоследствии названную их именами. В 1997 году комета стала видна невооруженным глазом и стала самой «наблюдаемой» кометой XX века, одной из ярчайших за несколько последних десятилетий. Была видима невооруженным глазом рекордный срок – 18 месяцев, в два раза больше предыдущего рекорда, установленного Большой кометой 1811 года. Появление кометы Хейла-Боппа вызвало смятение среди людей, которого не наблюдалось долгое время. Широкую огласку получили слухи, что за кометой летит корабль.