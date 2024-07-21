Министр образования Омской области назвал конкретные схемы, которые используют аферисты.

Вице-губернатор, министр образования Омской области Иван Кротт предостерег педагогов от уловок мошенников. По его словам, представители системы образования региона стали все чаще получать звонки от незнакомцев.

Педагогам предлагают перевести деньги на безопасный счет, спасти попавшего в аварию родственника, вложиться в инвестиции. Министр образования призвал коллег не поддаваться.

– Призываю вас не отвечать на незнакомые номера и быстро класть трубку, если на другом конце провода оказался сотрудник банка или представитель полиции. Лучше перезвоните по официальному номеру телефона и уточните информацию, если есть сомнения. Никогда не теряйте бдительность, – подчеркнул Кротт.

При этом конкретные случаи «разводов» учителей не озвучиваются.