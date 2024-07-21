Жители города доверились аферистам и оформили кредиты на крупные суммы, лишившись своих денег.

Всего за сутки омские полицейские получили 5 заявлений о дистанционных преступлениях. Со счетов жителей региона «увели» в общей сложности 3,2 млн рублей.

Самую крупную сумму потерял 58-летний омич из Ленинского округа. Аферисты технично «развели» классическим способом: вышли на него под видом представителя оператора сотовой связи. Мошенники начали с того, что предложили продлить договор оказания услуг. После чего сообщили омичу, что взломан его аккаунт на портале госуслуг, а значит, все его персональные данные в руках третьих лиц, которые могут оформить на его имя кредиты.

Поддавшись на уловки, мужчина оформил займы, скачал на смартфон приложение и перевел все полученные средства на указанные собеседниками так называемые безопасные счета. Таким образом, бесследно исчезли 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.