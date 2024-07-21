Если перед поездкой съесть мороженое или выпить холодную газировку, станет только хуже.

Автолюбители, страдающие от обильного потоотделения в летнюю жару, прежде всего должны скорректировать свой рацион питания. Принцип здесь простой: чем пища лучше, тем пота будет меньше, заявила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

– Чем тяжелее еда для переваривания, тем больше она выделяет тепла. – цитирует эксперта «Газета.ру». – Теплопродукция в организме идет за счет работы печени – самого «горячего» органа – и скелетных мышц. Если долго сидеть в автомобиле и съесть блюдо с высоким содержанием углеводов, белков или жиров, то печень начнет активно работать. Это приводит к нагреванию организма.

По словам специалиста, если водитель в жару съест мороженое или выпьет сладкой газировки, то в его организме произойдет выброс инсулина и поднимется кортизол, что также «разгонит» нервную систему и усилит кровообращение. Поэтому в жару лучше всего есть сырые свежие овощи или не очень сладкие фрукты, ягоды. Охлаждающим эффектом также обладают ферментированные напитки, к примеру, айран и тан.