После двух дней без осадков вновь прогнозируются дожди различной интенсивности.

В воскресенье, 21 июля, омичей ждет облачная погода и возвращение дождей. Гидрометцентр России оценивает вероятность осадков в 88 %. Выпасть может от 2 до почти 9 миллиметров. Причем данные, когда пойдет дождь, разнятся.

Так, сервис «Яндекс Погода» сообщает о небольшом дожде в утренние часы и усилении осадков днем. «Гисметео» дает мощный заряд дождя в период с 9 до 12 часов. Гидрометцентр России на своем сайте указывает, что осадки пойдут ближе к 18 часам. В общем, дождь будет, но когда именно – вопрос.

Относительно температуры воздуха все ресурсы склоняются, что она составит +20…+22 градуса. Небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление составит около 740 мм рт. ст.