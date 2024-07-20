Омск-Информ
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·Происшествия

Глава региона дал поручения о восстановлении газовой инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим людям.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ликвидации крупного пожара в частном секторе Омска. Сегодня днем в ходе аварийных работ на газопроводе загорелись 6 частных домов, расположенных на улицах 18-я и 19-я Линии в Центральном округе города. В результате пожара погиб человек.

– Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, – написал Хоценко в своем телеграм-канале. – Поставил задачу областному Минэнерго обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры, где произошло возгорание.  Кроме того, поручил администрации города Омска совместно с региональным Минтруда и министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома пострадали, необходимую помощь.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины инцидента, проводится доследственная проверка.

1680
·Происшествия

Глава региона дал поручения о восстановлении газовой инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим людям.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ликвидации крупного пожара в частном секторе Омска. Сегодня днем в ходе аварийных работ на газопроводе загорелись 6 частных домов, расположенных на улицах 18-я и 19-я Линии в Центральном округе города. В результате пожара погиб человек.

– Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, – написал Хоценко в своем телеграм-канале. – Поставил задачу областному Минэнерго обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры, где произошло возгорание.  Кроме того, поручил администрации города Омска совместно с региональным Минтруда и министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома пострадали, необходимую помощь.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины инцидента, проводится доследственная проверка.

1680