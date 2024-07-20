Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

На его месте собираются запустить сырный ресторан. Это будет проект Игоря Белоглазова.

Легендарный чешский ресторан «У Швейка», работавший в центре Омска с 1999 года, прекратил свое существование. В помещении на Маркса, 5а, сейчас ведется ремонт. Осенью там откроется новое заведение – это будет проект известного омского шеф-повара Игоря Белоглазова.

– Мы откроем сырный ресторан «Рэми». Отборные сыры для приготовления блюд будем доставлять из лучших сыроварен, в том числе итальянских. Открытие запланировано на начало сентября, – сказал Белоглазов в комментарии телеграм-каналу «Омский путеводитель».

Закрывшийся ресторан «У Швейка» славился атмосферой, большими порциями чешских блюд и оригинальным импортным пивом.

1142
·Экономика/Бизнес

На его месте собираются запустить сырный ресторан. Это будет проект Игоря Белоглазова.

Легендарный чешский ресторан «У Швейка», работавший в центре Омска с 1999 года, прекратил свое существование. В помещении на Маркса, 5а, сейчас ведется ремонт. Осенью там откроется новое заведение – это будет проект известного омского шеф-повара Игоря Белоглазова.

– Мы откроем сырный ресторан «Рэми». Отборные сыры для приготовления блюд будем доставлять из лучших сыроварен, в том числе итальянских. Открытие запланировано на начало сентября, – сказал Белоглазов в комментарии телеграм-каналу «Омский путеводитель».

Закрывшийся ресторан «У Швейка» славился атмосферой, большими порциями чешских блюд и оригинальным импортным пивом.

1142