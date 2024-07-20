Поединок лучших российских игроков, выступающих в КХЛ и НХЛ, пройдет сегодня в Москве.

Сегодня, 20 июля, на льду «ЦСКА Арены» в Москве пройдет необычный хоккейный матч – лицом к лицу встретятся лучшие российские хоккеисты, выступающие в КХЛ и НХЛ. Проект под названием «Матч года. Все звезды хоккея» является благотворительным – сборы от него пойдут на помощь детям. Все билеты на эту игру проданы.

В составе звезд КХЛ заявлены три хоккеиста омского «Авангарда»: вратарь-новичок Михаил Бердин, капитан «ястребов», защитник Дамир Шарипзянов, а также нападающий, самый дорогой игрок лиги Владимир Ткачев. Кроме них, за команду сыграют бывшие лидеры «Авангарда», нападающий Сергей Толчинский и Илья Ковальчук.

По другую сторону будет еще один хорошо знакомый омским болельщикам игрок – воспитанник «Авангарда», нападающий Егор Чинахов, ныне выступающий за клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

«Матч года» начнется в 18:00 по омскому времени. Трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».